Сувениры, ножи, мини-слитки: Якутия не перестала тратить деньги на подарки?

Якутск, , 10:00 — REGNUM Якутия приготовила 3,4 млн рублей на покупку разнообразных сувениров и подарков, но пока потратила на эти цели чуть более 700 тыс. рублей. Большинство закупок не состоялось — заявки подавала только одна компания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Управление делами главы и правительства республики уже после избрания руководителем региона Айсена Николаева объявило десять закупок, целью которых было приобретение сотен чороонов (национальных якутских сосудов для кумыса), десятков серебряных мини-слитков, сувениров из меха, мамонтовой кости и конского волоса, якутских ножей, настенных календарей и многого другого.

Из этих десяти состоялись пока только две закупки — на 415,8 тыс. рублей по приобретению 198 панно с разными изображениями (медведя, якутской лошади, рыси, северного оленя) и на 301,2 тыс. рублей с целью купить 122 букета из свежесрезанных роз.

Ещё управление делами главы Якутии пыталось закупить 170 чороонов разного размера и шесть наборов кытыйа (национальная якутская посуда) на 400 тыс. рублей, 66 панно и сувениров из натуральной кожи и меха (300 тыс. рублей), 99 махалок от комаров из конского волоса (дэйбиир), 49 деревянных чороонов, 20 сувениров из бивня мамонта и 10 гобеленов на конском волосе (500 тыс. рублей). Помимо этого, 384,9 тыс. рублей из бюджета республики были готовы потратить на 90 серебряных мини-слитков с надписью SAKHA REPUBLIC, YAKUTIA, WEIGHT, 500 тыс. — на 1426 сувенирных настенных календаря с национальными узорами, 198 тыс. — на 66 якутских ножей и 202 тыс. — на 85 чороонов из фарфора и один чайный сервиз.

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157 тыс. рублей планировалось израсходовать на приобретение 157 сертификатов номиналом 1000 рублей, которые можно было бы использовать в магазинах бытовой техники, торговых точках, торгующих ювелирными изделиями, парфюмерией и косметикой, товарами для активного отдыха, охоты и рыбалки, хозтоварами, компьютерной техникой, товарами для детей, а также получить на эту сумму услугу в косметологических или массажных салонах, развлекательных центрах и организациях общественного питания.

Как сообщало ИА REGNUM, назначенный 28 мая 2018 года врио главы Якутии Айсен Николаев почти сразу потребовал пересмотреть ряд трат из бюджета региона. Экономить чиновникам рекомендовано на себе: им поручено урезать расходы на служебный транспорт и командировки, а также перестать финансировать из казны проведение праздников.

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Напомним, когда Якутией руководил предыдущий глава Егор Борисов, подарки, сувениры и золотые часы закупались на миллионы бюджетных рублей. Набор презентов от правительства региона был примерно тем же — якутские ножи, статуэтки из бивня мамонта, изделия из конского волоса и меха и фарфоровая посуда.