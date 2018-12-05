Среда, 5 Декабря 2018 года
10:06:21 МСК

Мэрия Ярославля рассказала, почему не платит вологодскому подрядчику

Экономика

Контракт еще не закрыт

Мэрия Ярославля рассказала, почему не платит вологодскому подрядчику
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
Ремонт дороги

Ярославль, 5 декабря 2018, 09:46 — REGNUM  Контракт на ремонт дорог в Ярославле, который был проведен благодаря дополнительным налоговым поступлениям от миллиардера Алексея Репика, не закрыт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, представитель субподрядчика заявил, что у вологодского ООО «Дорожное управление» возникли проблемы с оплатой уже выполненных и принятых работ. Сумма не оплаты составляет 211 млн рублей.

Контракт с ООО «Дорожное управление» еще не закрыт и действует до 31 января 2019 года. Часть работ по нему принята и оплачена, часть — в стадии приемки, часть — в стадии выполнения со сроком окончания 25 декабря 2018 года. После выполнения всех условий договора, приемки работ и оформления необходимой документации будет произведен расчет в порядке хозяйственной деятельности. На сегодняшней момент произведена частичная оплата в размере 176 миллионов рублей, — сказали корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

Из ответа непонятно, что все-таки является причиной не оплаты работ — нарушение сроков, плохое качество или же отсутствие денег в бюджете.

Читайте ранее в этом сюжете: Деньги Алексея Репика на ремонт дорог в Ярославле не дошли до подрядчика

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Региональные и муниципальные бюджеты-2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить