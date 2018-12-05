Мэрия Ярославля рассказала, почему не платит вологодскому подрядчику

Ярославль, , 09:46 — REGNUM Контракт на ремонт дорог в Ярославле, который был проведен благодаря дополнительным налоговым поступлениям от миллиардера Алексея Репика, не закрыт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, представитель субподрядчика заявил, что у вологодского ООО «Дорожное управление» возникли проблемы с оплатой уже выполненных и принятых работ. Сумма не оплаты составляет 211 млн рублей.

Контракт с ООО «Дорожное управление» еще не закрыт и действует до 31 января 2019 года. Часть работ по нему принята и оплачена, часть — в стадии приемки, часть — в стадии выполнения со сроком окончания 25 декабря 2018 года. После выполнения всех условий договора, приемки работ и оформления необходимой документации будет произведен расчет в порядке хозяйственной деятельности. На сегодняшней момент произведена частичная оплата в размере 176 миллионов рублей, — сказали корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

Из ответа непонятно, что все-таки является причиной не оплаты работ — нарушение сроков, плохое качество или же отсутствие денег в бюджете.

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