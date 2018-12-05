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ЦБ РФ ужесточит контроль за работой банков со строительными фирмами

Экономика

Сомнительные контрагенты зачастую обманным путем обналичивают полученные средства или выводят их за границу

ЦБ РФ ужесточит контроль за работой банков со строительными фирмами
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Банк России

Москва, 5 декабря 2018, 09:44 — REGNUM  Центральный банк России с начала 2019 года намерен более внимательно следить за тем, как российские банки проводят оценку соответствия требованиям в отношении своих клиентов из строительной сферы. Об этом со ссылкой на письмо регулятора 5 декабря пишут «Ведомости».

По сведениям издания, при оценке качества работы служб внутреннего контроля российских банков Банк России собирается учитывать эффективность пресечения операций с сомнительными контрагентами, которые зачастую обманным путем обналичивают полученные средства или выводят их за границу.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Банк России опубликовал доклад, согласно которому лидерами по «обналу» денежных средств стали оптово-розничная торговля (33% фирм), строительство (30%), сектор услуг (21%), производство (9%) и логистические услуги (6%).

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