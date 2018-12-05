На рынке нефти много противоречивых сигналов

Москва, , 09:37 — REGNUM Цены на нефть 4 декабря не смогли продолжить восстановление, которое так бодро котировки демонстрировали в начале торговой недели. На настроениях игроков сказывается повышенная неопределенность в преддверии заседания ОПЕК, а также нестабильность настроений на мировых финансовых рынках в целом, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Коснувшись в моменте уровня $63,55, Brent закрылась более чем на 200 пунктов ниже максимума. Сегодня, 5 декабря, на утренних торгах цены сохраняют медвежий уклон, угрожая отметке $61. На рынке сейчас слишком много противоречивых сигналов от производителей ОПЕК. Одни считают необходимым сбалансировать рынок, другие говорят, что еще слишком рано ставить на сокращение добычи, да и мнения в масштабах потенциальных мер расходятся», — пояснил эксперт.

Такая неопределенность внутри картеля и группы ОПЕК+ сказывается и на настроениях участников рынка, которые не знают, как себя вести перед судьбоносным саммитом и на всякий случай фиксируют прибыль на попытках роста, чтобы минимизировать риски.

Не добавляют оптимизма и сигналы из США. По данным API, вопреки прогнозам запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли еще почти на 5,5 млн баррелей. Причем увеличились запасы и нефтепродуктов.

«Если сегодняшний официальный отчет минэнерго США подтвердит очередной рост запасов, а не их сокращение, как предполагает консенсус-прогноз, давление на цены может только усилиться. Пока понижательные риски превалируют, в центре внимания остается уровень $60, представляющий собой важную область поддержки», — полагает Мащенко.

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