Чувашии предложили проект по выращиванию технической конопли

Чебоксары, , 09:33 — REGNUM В Чувашии прошли очередные встречи с потенциальными инвесторами, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Нижегородская компания предложила выращивать и организовать переработку технической конопли на территории республики. Спрос на данную культуру растёт в производстве авиационной техники, в автопроме и стройиндустрии.

Вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов встретился с учредителем ООО «Нижегородские волокна конопли» Максимом Уваровым. Компания занимается выращиванием и переработкой волокнистых прядильных культур. В обществе отмечают, что в последнее время растет потребность экономики в производстве технической конопли. Её волокна используются в текстильной промышленности, в производстве авиационной техники, в автопроме и стройиндустрии.

«В ходе переговоров обсуждены вопросы развития научных разработок в области производства этой культуры, а также возможности фермерских хозяйств республики по выращиванию технической конопли. Стороны также обговорили вопросы организации переработки конопли на территории республики», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября прошла встреча с турецкой компанией TANIS, которая рассматривает возможность строительства на территории Чувашии элеватора мощностью хранения и переработки от 60 тыс. тонн зерна.

Напомним, ранее глава региона Михаил Игнатьев подписал указ «О мерах по улучшению инвестиционного климата в Чувашской Республике». Документ принят «в целях повышения инвестиционной привлекательности» республики и «стимулирования предпринимательской активности». Речь идёт об аренде за государственные земельные участки и госсобственность на которые не разграничена в размере ставки земельного налога за единицу площади данного участка. Кроме того, для резидентов и инвесторов устанавливается стоимость продажи участка в размере 15% от кадастровой стоимости.

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