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Россия предложила Аргентине приобрести самолеты Ил-96

Экономика

В различных вариациях и модификациях

Россия предложила Аргентине приобрести самолеты Ил-96
U-95
Ил-96

Москва, 5 декабря 2018, 09:13 — REGNUM  Компания «Ильюшин» предложила Аргентине приобрести самолеты Ил-96 в различных версиях и модификациях, сообщил замдиректора по внешнеэкономической деятельности компании Владимир Симаков.

«ПАО «Ил» предлагает аргентинской стороне самолет Ил-96, который по желанию заказчика может быть выполнен в различных вариациях и модификациях», — цитирует ТАСС Симакова.

Он уточнил, что речь идет о пассажирском, грузовом, медицинском и VIP версиях. Соответствующее предложение было озвучено на переговорах в Буэно-Айресе в рамках совместного заседания Совета предпринимателей РФ и Аргентины в преддверии саммита «большой двадцатки».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и Авиационный комплекс им. Ильюшина заключили контракт на проведение опытно-конструкторских работ по созданию модернизированного пассажирского самолета Ил-96−400М. Первый опытный экземпляр самолёта должен подняться в небо в 2019 году.

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