В Ульяновске запущено оборудование для производства лопастей ветроустановок

Ульяновск, , 09:07 — REGNUM В Ульяновской области на площадке завода Vestas состоялся пуск первого в России оборудования для производства лопастей ветроустановок. В церемонии запуска молдов для изготовления лопастей ветрогенераторов приняли участие губернатор Сергей Морозов, Чрезвычайный и полномочный посол Дании в России Карстен Сендергорд, старший вице-президент компании Vestas A/S Томми Рабек Нильсен, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В Ульяновской области компания «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» локализует производство композитных лопастей для турбин ВЭУ, не имеющих аналогов в РФ. Установленная мощность энергооборудования составит 3,6 МВт с возможностью увеличения до 4,2 МВт. Партнерами проекта выступают Vestas, Роснано и консорциум инвесторов Ульяновской области, в состав которого входит корпорация развития региона и наноцентр. Объем инвестиций превысил 1 млрд рублей. Ежегодный объем выпуска продукции достигнет порядка 500 лопастей ВЭУ к 2021 году.

Глава региона в своём выступлении напомнил, что четыре года назад в регионе «с нуля» создали новую отрасль экономики, стали «первопроходцами в российской ветроиндустрии».

"Сегодня в Ульяновской области на единственном в стране заводе по производству лопастей для ветроэнергетики начало работать уникальное для России технологическое оборудование. Мы запустили первый оптовый ветропарк финской компании «Фортум» и приступили к строительству второго, а сейчас имеем возможность наблюдать процессы локализации производства компонентов для отрасли», — сказал Сергей Морозов.

Помимо подготовки промышленной площадки, идёт обучение квалифицированных специалистов. На базе государственного технического университета работает специализированная кафедра ветроэнергетики. Кроме того, создан учебный центр на площадке наноцентра, где персонал обучает компания Vestas. Всего на предприятии до конца года будет создано более 200 высокотехнологичных рабочих мест, в настоящее время трудоустроены 152 работника.

Старший вице-президент компании Vestas A/S Томми Рабек Нильсен подчёркивает, что было важно построить в Ульяновске такое производство, которое будет конкурентоспособным не только в России, но и за рубежом. По его словам, такой источник энергии, как ветер, «сам по себе конкурентоспособен»:

"Как в любой стране, в России мы будем привлекать местных партнеров — поставщиков, которые смогут обеспечить нас всем необходимым. Также нам важно внести вклад не только в создание производства, но и «взрастить» в Ульяновской области новые кадры, чтобы здесь появились новые знания и новые компетенции».

Чрезвычайный и полномочный посол Дании в России Карстен Сендергорд отметил, что сотрудничество с Ульяновской областью рассматривается в свете кластеров. И хотели бы привлечь сюда «гораздо большее количество поставщиков, потому что завод Vestas — это только первый шаг». Также в планах — расширение сотрудничества, новые проекты как в экономической, так и культурной сфере, развитие культурных связей между Данией и Ульяновской областью.

«Запуск основного оборудования по производству лопастей — важный этап всего проекта по локализации этого ключевого элемента ветроэнергетических установок. Фактически это означает завершение инвестиционной фазы проекта. Предприятие полностью готово к началу производства первой российской лопасти для ВЭУ», — рассказал руководитель Инвестиционного дивизиона ВИЭ УК «Роснано» Алишер Каланов.

Напомним, производственная площадка Vestas расположена на территории авиационного кластера в Ульяновске. Уникальное производство компонентов ВЭУ создано в рамках специального инвестиционного контракта между «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус», Министерством промышленности и торговли РФ и Ульяновской областью. Специнвестконтракт, заключенный на восемь лет, стал первым в отечественном энергомашиностроении.

Генеральный директор корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин подчёркивает, что Vestas выступила «катализатором для дальнейших переговоров с компаниями из сектора композитов»: сейчас «намечено порядка десяти потенциальных партнеров, с которыми мы обсуждаем возможности размещения производств на территории региона».