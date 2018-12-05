В Китае зафиксирован стремительный рост объема транспортных грузоперевозок

Пекин, , 09:07 — REGNUM Объем грузовых перевозок в Китае, который является индикатором экономической активности, продолжил стремительно расти в октябре 2018 года, сообщает 4 декабря газета «Жэньминь жибао».

Объем грузоперевозок в октябре в Китае вырос на 9,5% в сравнении с тем же месяцем 2017 года и составил 4,62 млрд тонн, сообщили в министерстве транспорта КНР. Темпы роста при этом значительно выросли с 7%, которые фиксировались предыдущие три квартала.

Объем автомобильных грузоперевозок вырос на 10% в сравнении с октябрем 2017 года, в то время как объем перевозок морским транспортом увеличился на 6,7%. Курьерский сектор доставил 4,96 млрд посылок в октябре 2018 года, что на 25,2% выше, чем за тот же период 2017 года. С января по октябрь 2018 года общий объем грузоперевозок вырос на 7,3%, до 41,36 млрд тонн.

Отметим, что указанные выше данные свидетельствуют о стабильном росте экономики Китая. Так, экономический рост в стране составил 6,7% за первые три квартала 2018 года, что выше запланированных правительством 6,5% на 2018 год, о чем ранее сообщало ИА REGNUM.

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