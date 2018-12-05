Дни Дальнего Востока в Москве: потёмкинская деревня за госсчёт?

Ольга Демиденко, , 10:37 — REGNUM

Потёмкинской деревней, устроенной за государственный счёт, называют дальневосточники проходящие сегодня в Москве Дни Дальнего Востока. На фоне провала всех дальневосточных программ, тотального обнищания населения, нарастающей безработицы блок федерального правительства, отвечающий за развитие Дальнего Востока, второй год подряд устраивает в столице страны малопонятное шоу, где ложь буквально во всем — от вакансий и высоких зарплат до цен на дальневосточные деликатесы. Кому и зачем это нужно — выяснял корреспондент ИА REGNUM.

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Глядя на экраны телевизоров, где переливаются балаганными красками «Дни ДФО в Москве», дальневосточники возмущаются. Да и как не возмущаться, если все, что демонстрируют москвичам, — ложь от первого до последнего слова? Ложь в ярких глянцевых буклетах про высокооплачиваемые рабочие места, про идеальную экологию, про цены на деликатесы.

«Дальний Восток, глядя на всё это безумие, социально закипает. Потому, что диссонанс между обещаниями, проектами, планами, намерениями и реальностью слишком велик! В Москве… да, да, вы не ослышались, именно в Москве Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке проводит ярмарку вакансий! То есть москвичам предлагается бросить всё и поехать, по мнению этих «развивателей» человеческого капитала, в самый забытый богом и властью угол мира. Я говорю так потому, что представленные на обозрение наивных москвичей буклетики с картинками про вакансии в ДФО не имеют ничего общего с реальностью. Это просто отчаянное стремление «развивателей» украсить этот самый «угол мира» фотографиями формата рекламы американской зубной пасты.

Дальневосточники же, посмотрев сайт этого мероприятия, недоумевают, мягко говоря. Во-первых, господа из АРЧК ДВ, где вы взяли такие зарплаты?! И почему тогда на Дальнем Востоке повальная безработица среди местного населения? Во-вторых, при наших дальневосточных ценах москвич никогда не будет преуспевающим, даже с обещанной ему зарплатой 75 тыс. рублей в Магадане. Это вам не Москва. Это Магадан, детка! А еще это — Сахалин, Чукотка, Владивосток и Хабаровск, Благовещенск и Биробиджан.

Вакансий представлено много — аж 1500 штук, — проанализировал Ярмарку вакансий в рамках Дней ДФО в Москве директор Центра социальных инноваций «Черный куб», политолог Юрий Коломейцев из Владивостока.

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«Оказывается, на Дальнем Востоке востребованы все, кто в последние годы зачем-то переучивался на юристов, бухгалтеров и даже мастеров маникюра. Востребованы (ну, надо же!) агрономы, судостроители, ветеринары и многие другие.

Одна беда — агрономы у нас востребованы либо местные (проживающие на Дальнем Востоке — ИА REGNUM ), либо китайские, поскольку российские, с запада, в условиях рискованного земледелия ну никак не подойдут. С ветеринарами еще сложнее. Скотоводство здесь не развито, специфично, нуждается в специалистах, адаптированных к суровым условиям, да и к нашей скотине.

Строители здесь либо из Китая и Кореи, либо из Средней Азии.

Судостроители у нас свои, потому что в регионе очень сильный выпускающий таких специалистов вуз работает уже больше 100 лет, теперь он в составе ДВФУ. Наши судостроители сплошь и рядом стажируются и работают в Сингапуре, Малайзии, Индонезии, других странах АТР. И вряд ли в Москве сыщутся специалисты такой же квалификации.

В принципе, все то же самое можно сказать по каждой специальности из потешного буклета от АРЧК ДВ.

Вопрос один: ребята из всех этих агентств и корпораций развития чего-то там на Дальнем Востоке, вы правда не понимаете, что вы делаете?» — высказал свое мнение Юрий Коломейцев.

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Жители Магадана, посмотрев по телевизору ярмарку дальневосточных деликатесов, которая открылась на улице Тверской в рамках Дней ДФО в Москве, были шокированы: цены на магаданские морепродукты в разы ниже, чем на Колыме!

«В меню магаданской кухни представлены блюда из креветок. Сейчас на Днях ДВ павильон Хабаровского края продаёт креветку по 200 рублей за кило. А летом в Москве на рынке кило магаданской креветки стоило от 700 рублей. А в Магадане креветка стоит от 800 до 1200 рублей за килограмм», — написало ИА Весьма. Today.

Колымское издание невесело пошутило, вспомнив о прошлогодних «Днях ДВ»:

«Тогда фирменным блюдом магаданской кухни был трубач в сливочном соусе. Тоже, конечно, обычное блюдо рядовых колымчан».

В прошлом же году, когда на Днях ДВ в Москве гостей сахалинского павильона потчевали икрой и лососем с Сахалина, сообщая, что это «повседневная еда рядового дальневосточника», обычные сахалинцы с обидой писали в социальных сетях, что их обычная еда — пельмени из магазина. Да и то не каждый день. А морские деликатесы большинству дальневосточников давно не по карману.

Да чего там — икра, лосось, крабы и креветки! Обычная селёдка сегодня в Магадане стоит дороже, чем в Москве. Селёдка при этом своя, магаданская. За кило на Колыме нужно выложить не менее 320—330 рублей. А в Москве все та же олюторская селедка стоит 198 рублей за кило.

Так что добро пожаловать, дорогие москвичи, на Дальний Восток: здесь вам и селёдка царь-рыбой покажется.

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В социальных сетях дальневосточники не скрывают своего отношения к пафосному и бесполезному мероприятию:

«На фоне отсутствия реальных дел аппарату полпреда в ДФО Трутнева и Минвостокразвития, всем этим Корпорациям по развитию ДФО и агентствам ничего не остаётся, кроме как строить вот такие потёмкинские деревни. Чтобы показать президенту, как они хорошо работают. А на деле — нет ведь никакой работы. Сплошные провалы и ложь. Ложь во всем».

«Впечатление, что всё это «развитие» нашего Дальнего Востока — просто кормушка для каких-то москвичей. Выпотрошат наш регион, высосут, набьют карманы и уедут. А здесь уже к тому времени и людей не останется», — пишут дальневосточники в социальных сетях.

Организаторами шоу «Дни Дальнего Востока в Москве» являются аппарат полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева и Минвостокразвития России. Но на сайте госсзакупок не удалось найти ни одного лота, размещенного этими структурами.

Много потратила Камчатка — миллионы. Скромнее в этот раз был Сахалин. Совсем по минимуму потратились остальные дальневосточные регионы. У регионов ДФО бюджеты трещат по швам — долги почти у всех, и не хватает на самое необходимое — ремонт больниц, замену устаревшего медицинского оборудования, лекарства и прочее. У Камчатки тоже с бюджетом такие же проблемы, львиная доля доходов — от налога на доходы физических лиц. Но — потратились, список лотов этого региона очень большой — на многие миллионы. Более 15 миллионов потратило Минприроды России — на мероприятия для участия в Днях ДВ. Более 14 млн рублей потратила Сахалинская область — на организацию своего участия в «Днях».

Эти бы деньги — да на нужды дальневосточников, тех, которым так не хватает всего абсолютно: лекарств, больниц, а порой и просто нормальной еды, не деликатесов, а просто — чтоб картошка с мясом, да яблоко ребенку каждый день. Но простые жители Дальнего Востока в планах «развивателей» не предусмотрены: их на выставке не покажешь.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 2012 года, когда в Москве было создано первое в истории России Министерство по развитию Дальнего Востока, дела в ДФО идут все хуже. Отток местного населения не прекращается, а усиливается. На смену местным жителям приезжает все больше выходцев из стран Центральной Азии. Специалисты по демографии и проблемам миграции бьют тревогу: уезжают свои, хорошо капитализированные кадры. Приезжают — плохо капитализированные, часто не говорящие по-русски, с начальными трудовыми навыками, низкой, чужой Дальнему Востоку культурой.

Многочисленные ТОСЭР никаких проблем региональных бюджетов не решают: резиденты освобождены от уплаты налогов, а также от обязанности принимать на работу местных, люди не видят пользы от этого «инструмента».

Депутаты Якутии поставили вопрос ребром: почему ни полпред Трутнев, ни Минвостокразвития не озвучивают никакой конкретики по поводу судьбы ДФО в перспективе.

На Камчатке с января 2018 года не утихают протестные акции — пикеты и митинги. Главная причина — ухудшающееся социально-экономическое положение.

На Сахалине третий месяц нет врио губернатора, бюджет не принят и в срок принят не будет — без губернатора это сделать невозможно.

В ЕАО в областном парламенте в ходе обсуждения бюджета на 2019 год депутаты впервые открыто заявили, что регион на грани банкротства. Список можно продолжать.

Но от федеральных структур в ответ на все эти, очень серьезные, вызовы — только скоморошьи Дни ДФО в Москве — с песнями, плясками, выдуманными вакансиями и высокими зарплатами.