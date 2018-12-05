На Украине стал быстрей расходоваться природный газ

Киев, , 09:03 — REGNUM Украина быстрее расходует запасы природного газа из-за аномально холодной погоды, заявили в министерстве энергетики и угольной промышленности Украины, сообщает 5 декабря «112 Украина».

Согласно сообщению, за три последних недели Украина израсходовала из подземных хранилищ природного газа на 0,5 млрд кубометров больше, чем за аналогичный период 2017 года. Тем не менее в подземных хранилищах газа (ПХГ) на 3 декабря остается примерно столько же газа, сколько и в прошлом году: 15,96 млрд кубометров в 2018 году против 16,03 млрд кубометров в 2017 году.

Напомним, ранее на Украине подняли цены на газ для населения на 23,5%. Ожидается также новые подорожания газа в будущем.

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