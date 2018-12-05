Товарооборот России и Индии с 1953 года вырос в тысячу раз

Москва, , 08:11 — REGNUM Торговля между Россией и Индией от практически полного отсутствия в начале 1950-х годов достигла значительных результатов. Так, в 2017 году товарооборот между двумя странами составил порядка $10 млрд. Об этом сообщил торговый представитель РФ в Индии Ярослав Тарасюк.

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По его словам, которые приводит ТАСС, за 65 лет работы торгпредства СССР и России в Индии товарооборот с учётом инфляции вырос более чем в тысячу раз: в 1953 году этот показатель не превышал $1 млн.

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По его словам, планируется к 2025 году увеличить торговый оборот до 30 млрд долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2018 года объём торговли между Россией и Индией достиг почти $5,5 млрд. Это более чем на 30% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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