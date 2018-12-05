Инвестпослание главы Якутии перезагрузит инвестиционную политику региона

Якутск, , 08:19 — REGNUM У руководства Якутии есть чёткое представление, как привлекать в республику инвестиции. В этом уверен генеральный директор регионального Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Александр Кондрашин, он назвал инвестиционное послание главы региона Айсена Николаева стратегическим документом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«Ознакомившись с инвестиционным посланием Айсена Николаева, я еще раз убедился в том, что у руководства нашего региона есть четкое представление и понимание того, как нужно привлекать инвестиции в республику, — заявил Александр Кондрашин. — Я уверен, что при консолидации усилий всех органов государственной власти республики, а также существующих институтов развития мы сможем достигнуть главной цели инвестиционного послания — формирования эффективной системы привлечения инвестиций Якутию для создания экономики будущего, обеспечивающей лидерство республики по темпам развития и качеству жизни людей».

Руководитель агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта также отметил, что для выполнения поставленных в инвестиционном послании главы региона задач необходимо будет обновить концепцию работы инвестиционного блока координационного совета по предпринимательству при главе республики. Это, как предполагает Александр Кондрашин, позволит Якутии подняться в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Для достижения этой цели необходимо проводить тематические дни инвесторов, на которых представители компаний смогут напрямую общаться с главой Якутии, считает гендиректор профильного агентства.

Отметим, агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта является якорным институтом развития и фактически единым окном для инвесторов. Структура подготовила инвестиционные проекты во всех потенциально привлекательных секторах экономики республики. Внедрять инновации планируется в сферах информационных технологий, креативной экономики и экономики знаний, транспортно-логистической, туристско-рекреационной, лесопромышленной, агропромышленной и биотехнологической.

Как сообщало ИА REGNUM, правительству Якутии поручено до 2024 года привлечь в экономику республики 500 млрд рублей инвестиций. Кроме того, регион должен будет войти в ТОП-20 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Эти задачи перед правительством Якутии поставил её глава Айсен Николаев в своём инвестиционном послании.

«Мы заинтересованы в проектах, включающих создание новых высокопроизводительных рабочих мест для наших жителей, в проектах, обеспечивающих создание высокотехнологичной конкурентоспособной конечной продукции и, как следствие, формирующих поток новых налоговых поступлений в экономику», — пояснил Николаев.