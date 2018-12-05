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Индекс Hang Seng на бирже в Гонконге сократился более чем на 500 пунктов

Экономика

До отметки 26 745

Пекин, 5 декабря 2018, 07:48 — REGNUM  При открытии утренней сессии торгов на Гонконгской фондовой бирже 5 декабря индекс Hang Seng сократился на 514 пунктов (-1,89%), до отметки 26 745, об этом свидетельствуют биржевые индикаторы.

Так, 6,7% потеряли держатели акций компании-производителя линз для гаджетов Sunny Optical Technology, более 3% потеряла крупнейшая страховая компания Гонконга AIA, более 2% — китайская инвестиционная компания Tencent.

Напомним, 4 декабря фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торги падением. Так, на момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже индекс Dow Jones упал на 799 пунктов (-3,1%), до 25 027.

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