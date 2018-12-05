В КНР выразили уверенность в успехе торговых договоренностей с США

Пекин, , 07:28 — REGNUM Китай уверен, что достигнутые на саммите «большой двадцатки» в Аргентине торговые договоренности с Соединенными Штатами будут выполняться, об этом говорится в заявлении министерства коммерции КНР.

«Встреча прошла очень успешно, у нас есть уверенность в том, что договоренности будут выполнены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обеим странам необходимо активно включиться в работу, а в течение 90 дней рабочие группы будут проводить консультации в соответствии с договоренностями и дорожной картой.

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Напомним, 2 декабря председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Аргентине договорились прекратить обмен торговыми пошлинами и поручили экономическим группам провести консультации с целью достижения соглашения, направленного на снятие всех ранее введенных пошлин.

Также сообщалось, что китайская сторона готова открыть внутренний рынок, расширить импорт и принять меры к смягчению двусторонних противоречий. По словам китайского лидера, все вопросы и споры необходимо урегулировать на основе взаимного уважения, равноправия, и взаимной выгоды двух крупнейших экономик мира.

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