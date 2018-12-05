Новосибирская область добавит «Центральному мосту» 6 млн на концессию

Новосибирск, , 07:26 — REGNUM Уставной капитал АО «Центральный мост», которое занимается проектом четвёртого (платного) моста через реку Обь в Новосибирске, будет увеличен на 6 млн рублей. Это следует из распоряжения правительства Новосибирской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эти средства будут выделены из областного бюджета уже в 2018 году «на организацию и завершение работ по достижению финансового закрытия концессионного соглашения по строительству объекта «Мостовой переход через реку Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска». Акции «Центрального моста» после дополнительного выпуска перейдут в собственность Новосибирской области.

Под снос в районе строительства моста попадает 84 частных дома на улицах Большой и Туннельной. Выкупить все участки планируется за два года. Однако жители этих домов недовольны той ценой, которую власти готовы заплатить за их недвижимость. Некоторые из них уже обратились к специалистам за независимой оценкой. И если разница в стоимости будет значительной, готовы обратиться в прокуратуру и суд.

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К подготовке территории под строительство моста новосибирские власти приступили несмотря на отсутствие федеральных денег. Они уверены, что перспективы получения федерального гранта в 2018 году высоки. В региональный бюджет на 2019 год на строительство моста заложено 2,2 млрд рублей.

Общая стоимость проекта — 40,9 млрд рублей, из которых 26,3 млрд — капитальный грант из федерального бюджета, 3,9 млрд — средства концедента, 10,7 млрд — средства концессионера («Сибирская концессионная компания», входящая в группу «ВИС»).

Четвёртый мост через Обь в Новосибирске соединит Южную площадь на правом берегу с площадью Труда на левом. Проект предполагает строительство транспортных развязок для подключения к дорожной городской сети и тоннелей под железнодорожными путями. Мостовой переход обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», Чуйский тракт и «Сибирь». Он будет шестиполосным, длинною 1,5 км. На левом берегу реки Оби в Новосибирске разместится пункт взимания платы.