Нефть замедлилась, ожидая заседания ОПЕК+

Москва, , 07:12 — REGNUM На торгах в Лондоне 4 декабря рост цены на нефть марки Brent выдохся. Утром цена росла, но от бурного ралли 3 декабря не осталось и следа. К вечеру стали наблюдаться попытки разворота цены на понижение, а баррель подорожал только на 0,39% до $62,20, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Причиной замедления роста могли стать довольно двусмысленные заявления для прессы, которые сделал министр нефти Саудовской Аравии. Министр призвал мировые СМИ пока не говорить о решении ОПЕК по сокращению добычи нефти как о почти свершившемся факте, поскольку, по его словам, условия сделки пока не согласованы между партнерами.

Некоторым западным СМИ это заявление дало повод утверждать, ссылаясь на анонимные источники, близкие к ОПЕК, что у нефтяного картеля имеются разногласия с Россией, которая не заинтересована в существенном сокращении своей добычи нефти. Таким образом, ситуация на нефтяном рынке пока остается неустойчивой, многое будет зависеть от политики и новостей.

Сегодня, 5 декабря, ожидается информация о встрече мониторингового комитета ОПЕК+, и эта информация способна оказать значительное влияние на рынок. Ожидаем, что сегодня цена Brent будет торговаться в диапазоне $61−63 за баррель.

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