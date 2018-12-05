Рубль не смог удержать рост

Москва, , 07:07 — REGNUM На биржевых торгах 4 декабря рубль вёл себя неоднозначно. Если с утра «россиянин» достаточно уверенно продолжал начавшееся 3 декабря укрепление, то к вечеру настроения на рост ослабли, и рубль позволил доллару и евро использовать упущенные в понедельник шансы. Как результат — вечером рубль подешевел к доллару на 0,39%, а к евро — на 0,38%, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Одной из причин для ослабления рубля, вероятно, стала появившаяся в СМИ информация о том, что Банк России намерен ужесточить процедуру покупки наличной валюты физлицами. По сообщениям СМИ, теперь для покупки валюты физлицу необходимо будет предъявить в банк справку с места работы или налоговую декларацию по форме 2-НДФЛ.

Информация пока не получила официального подтверждения, однако не была и опровергнута. Это могло создать негативные настроения на рынке и оказать давление на рубль. Опубликованный прогноз Всемирного банка о том, что в течение ближайших пяти лет экономический рост в России не превысит 1,5% в год, также создал негативный фон на рынке.

Тем временем на ICE рост цены нефти марки Brent замедлился, 4 декабря баррель подорожал всего на 0,39% до $62,20. Курс евро по отношению к доллару 4 декабря упал на 0,14%. Индекс российских гособлигаций RGBI к закрытию торгов понизился на 0,04%.

Исходя из отсутствия позитивных новостей, прогноз по курсу доллара на сегодня, 5 декабря, сохраняется в диапазоне 66−67 руб., по курсу евро — в 75−76 руб.