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Трамп уверен в заключении справедливой сделки с Китаем

Экономика

Даже если когда-нибудь потом

Трамп уверен в заключении справедливой сделки с Китаем
Иллюстрация: White House
Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Вашингтон, 5 декабря 2018, 06:02 — REGNUM  Соединенные Штаты готовы либо заключить с Китаем справедливое соглашение, либо остаться без торгового соглашения, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Мы или заключим с Китаем НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ или никакого соглашения не заключим вообще — на такой позиции мы ведем переговоры о пошлинах против китайских товаров, поставляющихся в США. Вообще, я уверен, мы обязательно заключим соглашение — не сейчас, так в будущем», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря американский лидер Дональд Трамп заявил, что он является «человеком-тарифом», и выразил готовность ввести новые пошлины против Китая. По его словам, переговоры по торговому соглашению уже начались.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп: «Если вы забыли, я — человек-тариф!»

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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