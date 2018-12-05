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Россия заблокировала запрос США в ВТО по арбитрам для спора с Москвой

Экономика

США запросили создание панели арбитров для решения спора по пошлинам с Россией

Женева, Швейцария, 5 декабря 2018, 06:01 — REGNUM  Первый запрос Вашингтона в ВТО по созданию панели арбитров в споре с Москвой об ее ответных пошлинах на ряд американских товаров заблокирован Россией, сообщается на сайте всемирной торговой организации.

Напомним, пошлины введены Россией с 5 августа в ответ на американские пошлины на алюминий и сталь.

В ВТО над вопросами ответных пошлин со стороны стран, сталь и алюминий из которых США обложили своими пошлинами, работают панели арбитров. 4 декабря стало известно, что количество панелей арбитров увеличивается до девяти: создаются еще две третейские группы — по Индии и Швейцарии.

США запросили у ВТО создание панели арбитров для рассмотрения споров по пошлинам с Москвой. Сейчас действуют панели арбитров для споров с Китаем, Мексикой, Канадой и Европейским союзом.

Читайте ранее в этом сюжете: Евросоюз и Норвегия запросили третейскую группу по спору в ВТО

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