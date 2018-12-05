Где в Нижегородской области самые высокие и низкие зарплаты?

Нижний Новгород, , 05:34 — REGNUM В Нижегородской области самой прибыльной сферой по уровню заработных плат в начале осени 2018 года стала сфера водного транспорта, здесь сентябрьские зарплаты составляли 68 198 рублей, а самые низкие доходы имели работники сферы рыболовства и рыбоводства — 13 692,4 рубля. В целом по региону в сентябре 2018 года средняя номинальная начисленная заработная плата составила 31 170,4 рубля, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Нижегородстата.

В сентябре 2018 года фонд начисленной зарплаты в регионе сложился в объёме 35 569,4 млн рублей. Средняя зарплата относительно сентября 2017 года выросла на 4,8%. За девять месяцев средняя зарплата в Нижегородской области была на уровне 31 880,3 рубля — прирост относительно этого же показателя 2017 года был на 7,7%.

Помимо водного транспорта, высокие доходы имели работники следующих отраслей: научные исследования и разработки — 61 006,4 рубля, производство компьютеров, электронных и оптических изделий — 58 385,2 рубля, деятельность в области информации и связи — 49 978,3 рубля, деятельность трубопроводного транспорта — 49 864,3 рубля, деятельность финансовая и страховая — 48 664,1 рубля, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, — 46 010 рублей.

Ниже всех зарплаты помимо озвученной отрасли зафиксированы в таких сферах, как полиграфическая, в том числе у работников, отвечающих за копирование носителей информации, — 14 165,8 рубля, производство текстильных изделий — 14 768,1 рубля, добыча полезных ископаемых — 15 756,6 рубля.

По данным Нижегородстата, в ряде отраслей относительно сентября 2017 года наблюдался рост зарплат. В тройке лидеров оказались, как ни странно рыболовство и рыбоводство, где зарплаты относительно сентября прошлого года выросли на 72,5%, сфера воздушного и космического транспорта — прирост на 22,7%, сфера здравоохранения и социальных услуг — 20,9%, до 28 011,5 рубля.

Напомним, в 2017—2018 году в бюджетной сфере происходило наращивание зарплат бюджетников, проводимое в рамках исполнения президентских поручений.

В ряде отраслей, наоборот, наблюдался спад зарплат. Самый большой из них зафиксирован в области спорта, отдыха и развлечений — на 20,5% (до 29 280,1 рубля).