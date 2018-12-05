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В ДНР остановят рост цен на социально значимые товары

Экономика

Это будет сделано до Нового года

Донецк, 5 декабря 2018, 00:04 — REGNUM  В Донецкой Народной Республике (ДНР) разработана концепция для стабилизации цен на социально значимые товары до Нового года, заявил заместитель председателя правительства республики Игорь Мартынов, сообщает 4 декабря «Донецкое агентство новостей».

По его словам, подорожание социально значимых товаров в республике является «самым наболевшим вопросам». Мартынов пообещал, что до Нового года цены стабилизируются. Соответствующая концепция была выработана вместе с поставщиками товаров первой необходимости.

Напомним, ранее в ДНР в три раза снизили ставки акцизного налога на моторный бензин и дизельное топливо: с $150 до $50 за 1 т топлива.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДНР в три раза снизили ставки акцизного налога на бензин

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Экономика ДНР и ЛНР
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