США срывают Турции выполнение важного оборонного контракта с Пакистаном

Анкара, , 22:44 — REGNUM В конце мая 2018 года стало известно о заключении между Турцией и Пакистаном контракта на поставку тридцати ударных вертолетов T129 ATAK турецкого производства. Со стороны Анкары выступает Компания авиационной и космической промышленности Турции (TUSAŞ), а со стороны Исламабада — министерство оборонной промышленности.

Секретариат оборонной промышленности Турции назвал данное соглашение самым крупным в своей истории контрактом на единовременную поставку продукции оборонного характера. Общая сумма сделки составляет полтора миллиарда долларов.

Турецкий вертолет T129 ATAK создан совместно с итальянской компанией Agusta Westland на основе ударного вертолета А-129 Mangusta.

Двигатели к вертолету американского производства, поставляет компания LHTEC, которая является совместным предприятием Honeywell и Rolls-Royce. Вот здесь и возникли проблемы.

На днях от представителя Секретариата оборонной промышленности Турции стало известно, что США отказались в оговоренные сроки поставить турецкой стороне двигатели для вертолетов T129 ATAK. Данная ситуация как минимум на полгода задержит выполнение обязательств по контракту с Пакистаном. Кроме этого, нет уверенности, что двигатели вообще будут поставлены.

В настоящее время Компания авиационной и космической промышленности Турции ищет варианты, чтобы заменить американские двигатели на вертолетах на двигатели производителей других стран. Рассматриваются страны Европы и Китай.

Ряд экспертов полагают, что это может быть таким наказанием Турции за закупку российских систем С-400. Все-таки вытолкнуть Анкару из программы по производству F-35 достаточно проблематично. Турки вложили в нее уже 900 миллионов долларов, и встанет проблема: кто и как будет возвращать эти деньги, в случае введения американских санкций по этому вопросу.