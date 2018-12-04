Мордовия – на втором месте в России по качеству и безопасности медпомощи

Саранск, , 22:27 — REGNUM Министерство здравоохранения Мордовии стало лауреатом второй степени по итогам конкурса на соискание премии «За качество и безопасность медицинской деятельности-2018». Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Итоги конкурса были подведены в рамках Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество», которая прошла в Москве 3−4 декабря. Награду представителям республики вручил глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Михаил Мурашко.

Первый замминистра здравоохранения Мордовии Елена Степанова пояснила, что участники конкурса оценивались по ряду факторов.

«Российские эксперты приняли во внимание снижение в республике общей и младенческой смертности, снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности раннего выявления онкологических заболеваний. Были учтены и хорошие результаты диспансеризации населения», — отметила представитель регионального минздрава.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по результатам рейтинга по качеству и доступности медицинской помощи Мордовия по итогам 2017 года вошла в число 10 регионов-лидеров.

За основу исследования были взяты 13 индикаторов: демографические данные и сведения об обеспеченности населения врачами и средним медперсоналом.

За 10 лет продолжительность жизни в Мордовии увеличилась почти на 4 года и стала выше 72 лет, что выше среднероссийских показателей. В прошлом году не зафиксировано ни одного случая материнской смертности. Кроме того, удалось достичь одного из лучших в России показателей летальности при сердечно-сосудистых заболеваниях.

«В последние несколько лет мы провели большую работу по укреплению материально-технической базы здравоохранения, подготовке специалистов, созданию новейших медицинских центров. Тем самым завершили формирование трехуровневой системы. Главный результат этой работы — снижение общей смертности и рост продолжительности жизни», — прокомментировал итоги рейтинга глава Мордовии Владимир Волков.

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