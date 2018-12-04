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Goldman Sachs прогнозирует повышение цен на нефть

Экономика

На нефтяные цены окажет влияние сокращение производства стран ОПЕК и России

Нью-Йорк, США, 4 декабря 2018, 21:23 — REGNUM  Goldman Sachs ожидает, что цены на нефть марки Brent в среднесрочной перспективе не упадут ниже $60 и будут расти благодаря сокращению добычи стран ОПЕК и России, 4 декабря передает агентство Reuters.

«Сокращение производства ОПЕК и России на 1,3 млн баррелей в сутки способно сгладить текущее контр-сезонное увеличение запасов», — поясняется в заявлении Goldman Sachs.

Отметим, в настоящий момент нефтяные цены растут — в ходе торгов 4 декабря Brent поднялась на 29 центов до $61,98 за баррель, нефть WTI выросла на 5 центов до $53,00 за баррель.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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