Реконструкция аэропорта Йошкар-Олы может войти в федеральную программу

Москва, , 20:21 — REGNUM Возобновление работы аэропорта Йошкар-Олы стало главной темой обсужденияна заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, котороепровел глава комитета СФ Дмитрий Мезенцев. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства МарийЭл Александр Сальников напомнил, что аэропорт столицы республики не работает уже несколько лет, при этом средства на поддержку данного комплекса направляются ежегодно.

«Неоднократные обращения за последние 10 лет в адрес Росавиации по включению работ по капитальному ремонту аэродрома Йошкар-Олы в федеральные программы развития транспортной системы Российской Федерации не нашли поддержки со стороны ведомства», — отметил Сальников. Он добавил, что на запрос марийских властей в Росавиации предложили включить план мероприятий по реконструкции аэропорта на период после 2024 года.

Он подчеркнул, что правительство республики считает необходимым включить мероприятия по капитальном ремонту аэродрома Йошкар-Олы в план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры страны на период 2020—2021 годов. Причем по мнению представителей Минтранса РФ, небольшие самолеты аэропорт Йошкар-Олы может принимать уже сегодня — нужно только привести документацию в порядок.

В результате профильный комитет СФ рекомендовал правительству России рассмотреть возможность включения мероприятий по капремонту взлетно-посадочной полосы федерального значения аэропорта «Йошкар-Ола» на 2020−2021 годы в проект Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ до 2024 года.

Напомним, Марий Эл — единственный регион ПФО, из которого в Москву невозможно попасть на самолете, с января 2016 года авиасообщение между Йошкар-Олой и столицей России приостановлено. Бывший глава минпромтранса республики Вячеслав Пашин в начале 2016 года утверждал, что рейсы возобновятся, но сроков не уточнял. А отношения с авиакомпанией «Руслайн» комментировал пространно — «мы не поругались». Позднее выяснилось, что перевозчик готов подать иск о взыскании задолженности за субсидируемые авиаперевозки в отношении Марий Эл. Весной того же года директор аэропорта Юрий Кузнецов не исключал, что полеты могут возобновиться в июне. Однако до сих пор регулярное авиасообщение в Марий Эл не возобновлено.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года планировалось включение аэропорта Йошкар-Олы в государственную программу Российской Федерации «Гражданская авиация», однако эта работа была намечена на 2018−2019 годы.

«В настоящее время (октябрь 2017 года) в связи с проводимыми мероприятиями (кубок мира по футболу 2018) действие программы приостановлено», — говорилось в материалах министерства транспорта и дорожного хозяйства Марий Эл.

В то же время с авиакомпаниями, выполняющими рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Симферополь, предварительно обсуждалось открытие регулярного авиасообщения из столицы Марий Эл. Также рассматривалась возможность организации рейсов по другим направлениям. Планировалось привлечь компании, работающие в Приволжском федеральном округе и имеющие подходящие воздушные суда типа АТR72, CRJ 200.

Всего услугами йошкар-олинского аэровокзала в прошлом году воспользовались 465 человек. По сравнению с 2016 годом пассажиропоток упал на 34,7%.

.

Читайте ранее в этом сюжете: Пассажиропоток аэропорта Йошкар-Олы упал на 34% без регулярных рейсов