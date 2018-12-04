Банк России предлагает разрешить гражданам РФ временно не платить ипотеку

Москва, , 20:02 — REGNUM Банк России предлагает разрешить российским гражданам временно приостанавливать платежи по ипотеке при наступлении трудной жизненной ситуации. Соответствующее заявление сделал сегодня, 4 декабря, первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов, выступая в Совете Федерации.

По его словам, необходимо включить такую опцию, что при возникновении у заемщика трудной жизненной ситуации, в частности потере работы или несчастном случае, заболевании, которое приводит к временной потере трудоспособности, он в одностороннем порядке по оговоренной заранее в стандарте ипотечного кредитования схеме объявлял бы банку о моратории на текущие выплаты по кредиту.

Швецов отметил, что, согласно статистическим данным, российские граждане в возрасте до 30−35 лет стали гораздо чаще менять место работы по не зависящим от них причинам.

Центробанком уже предложены соответствующие поправки в закон «О потребительском кредите (займе)». Кроме введения возможности приостанавливать платежи по ипотеке, в поправках содержаться правила реструктуризации ипотеки.

В частности, ипотечный кредит может быть реструктуризован, если сумма займа не превышает 10 млн рублей, а с момента оформления ипотеки прошло более одного года. Кроме того, период просрочки по платежу не должен превышать 60 дней подряд. Ещё одно обязательное требование для реструктуризации ипотеки — среднемесячный доход семьи, рассчитанный за три месяца, должен снизится минимум на 30%.