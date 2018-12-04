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На Украине планируют ввести «зеленые» аукционы

Экономика

Это будут площадки для компаний, производящих электроэнергию из возобновляемых источников энергии

На Украине планируют ввести «зеленые» аукционы
John_Straka
Ветряк

Киев, 4 декабря 2018, 20:57 — REGNUM  За введение «зеленых» аукционов с 2020 года проголосовал комитет Верховной рады по вопросам топливно-энергетического комплекса (ТЭК), ядерной политики и ядерной безопасности, сообщает 4 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, комитет предложил вынести на обсуждение парламента соответствующий законопроект. Проект также предлагает сократить «зеленые» тарифы с 2020 года для солнечных электростанций на 25%, а для ветровых — на 10%.

Напомним, «зеленые» тарифы на Украине установлены в евро для стимулирования производства энергии из возобновляемых источников. Тарифы действуют до 2030 года.

Также, по официальным данным, на Украине альтернативная энергетика вырабатывает 1925 МВт, причем 57% от этой мощности приходится на солнечные генераторы.

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«Зеленая» энергетика
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