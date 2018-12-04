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Завершено строительство Калининградского терминала СПГ

Экономика

Калининградская область готова к работе с регазификационным судном «Маршал Василевский»

Зеленоградск, Калининградская область, 4 декабря 2018, 19:38 — REGNUM  3 декабря губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил о завершении строительства морского регазификационного терминала возле района Пионерский — Зеленоградск.

Сооружены причал-волнолом, сливная эстакада, испарительная система, морской газопровод длиной в 3,5 км, закончен монтаж установок обработки испарения газа. Акватория СПГ — терминала включена в границы порта Калининград. Морской газопровод будет подключен к существующему сухопутному магистральному газопроводу в районе Калининградского подземного хранилища газа, что позволит направлять газ или напрямую потребителям, или закачивать в ПХГ, расширение объемов которого продлится еще несколько лет.

Калининградский терминал предназначен для обеспечения работы специализированного регазификационного судна «Маршал Василевский», строительство которого на стапелях Mitsubishi Heavy Industries завершилось в сентябре. В настоящее время «Маршал Василевский» с грузом СПГ на борту совершает переход из Азиатско-Тихоокеанского региона в акваторию Балтийского моря.

regnum author Борис Марцинкевич
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