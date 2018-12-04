Нижегородская область получит 6,5 млрд рублей на «Демографию»

Нижний Новгород, , 19:34 — REGNUM Нижегородская область на реализацию мероприятий в рамках национального проекта «Демография» получит 6,5 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

«6,5 млрд рублей из федерального бюджета получит Нижегородская область на реализацию нацпроекта «Демография» в 2019—2021 годах. В 2019 году планируется выделение 1,6 млрд рублей», — заявил губернатор Глеб Никитин.

В состав национального проекта «Демография» входит 5 федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Старшее поколение», «Содействие занятости женщин — доступность дошкольного образования для детей», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни».

По словам Никитина, средства направят на ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и третьего или последующего ребенка для 19,8 тыс. нуждающихся семей, для более 1,9 тыс. женщин будет организовано переобучение или курсы повышения квалификации, в образовательных организациях для детей до трех лет будет устроено 5 140 дополнительных мест, также планируется создать 100 групп по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста.

Реализация нацпроекта позволит внедрить систему долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории региона; обеспечить профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 5 280 граждан предпенсионного возраста в целях повышения их конкурентоспособности на рынке труда и продолжения трудовой деятельности; создать сеть региональных гериатрических центров — 27 кабинетов общей мощностью 90 коек.

«Мы планируем создать в регионе 14 центров здоровья для взрослого населения внедрить муниципальные программы общественного здоровья во всех районах Нижегородской области и многое другое», — добавил губернатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о демографической яме, в которую скатывается регион, говорят уже более пяти лет. Еще в 2013 году руководитель Нижегородстата Галина Полякова ознакомила журналистов с прогнозным планом по демографии, подготовленным до 2030 года. Авторы прогноза отметили, что «численность населения региона будет неуклонно сокращаться» и к началу 2031 года в сравнении с 2012 годом «снизится почти на семь процентов». Неутешительной была и прогнозная динамика уровня рождаемости, «имеющая в период 2014—2030 годы нисходящий тренд».

По итогам девяти месяцев 2018 года органы статистики отметили спад рождаемости относительно этого же периода 2017 года на 7,4%, или на 1915 детей.

Спад рождаемости происходит на фоне повышения уровня смертности: с 35 844 до 36 562 человек (рост на 2%), то есть на каждую тысячу жителей приходится уже 15,1 смертей против 14,8 в 2017 году. Также отмечается и рост числа умерших младенцев до одного года — с 131 до 146.

Если за январь-сентябрь 2017 года убыль населения составляла 9854, то за тот же период 2018 года показатель был уже 12 487.