В Госдуме намерены бороться с вымогательствами в аптеках

Москва, , 19:24 — REGNUM В Госдуме намерены разработать изменения в законодательство, направленные на совершенствование правового регулирования взаимоотношений между производителями и аптечными сетями, передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря. Решение принято в ходе совещания, организованном по обращению Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий (АПФ) в связи со сложившейся дискриминационной ситуации в отношении доступности отечественных лекарственных препаратов на аптечном рынке.

Доля иностранных производителей лекарственных препаратов в аптечном сегменте неизменно высока и составляет до 70% в стоимостном выражении, при этом нарастают риски вымывания доступных отечественных лекарственных средств.

«Это происходит из-за отсутствия коммерческого интереса аптечных сетей к маломаржинальной отечественной продукции. Другим фактором риска является монополизация аптечного рынка (сегодня ТОП-20 сетей контролируют 42% рынка), которая ведет к дальнейшему росту конкуренции за аптечную полку, которую отечественный производитель не может выдержать», — отметил президент АПФ, академик РАН Сергей Колесников.

В то же время, по словам сопредседателя Всероссийского Союза пациентов Яна Власова, снижается доля доступных для пациентов препаратов в диапазонах 50−150 рублей и 150−500 рублей, одновременно растет доля препаратов стоимостью выше 500 рублей, система аптечных продаж продолжает развиваться в сторону препаратов высоких ценовых сегментов, преимущественно представленных импортными препаратами.

Аптечные сети фактически навязывают отечественному производителю невыполнимые условия заведения лекарственных препаратов в ассортимент, указал Колесников.

«Например, производитель вынужден оплачивать бонусы от 30% до 60% от собственного товарооборота в данной сети. Стоимость разовых маркетинговых акций по одному наименованию достигает 6 8 млн рублей. Отсрочка оплаты поставляемых в аптечные сети лекарственных препаратов часто превышает 180 дней и продолжает постоянно увеличиваться, что ведет к необоснованной долговой нагрузке на производителей, вынужденных компенсировать нехватку собственных средств банковскими кредитами», — указал эксперт.

Профильный комитет Госдумы готов взяться за работу над законодательной базой в этом направлении.

«Проблематика понятна. Комитет по охране здоровья с начала года детально занимается вопросами доступности лекарственного обеспечения населения», — заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия»).