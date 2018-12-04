В Калуге откроют ясли на территории пустующих корпусов предприятий ОПК

Калуга, , 19:05 — REGNUM В Калужской области наблюдается дефицит детских ясельных мест. Он наиболее ощутим в Калуге, а также в Дзержинском, Боровском и Жуковском районов. Об этом шёл разговор на координационном совещании руководителей органов государственной власти и территориальных структур федеральных органов власти региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Предметом обсуждения на заседании, в частности стала ситуация с нехваткой мест в дошкольных учреждениях области для детей до трех лет. По словам министра образования и науки Александра Аникеева, для малышей от 1,5 до 3 лет необходимо создать 1300 мест. «Эту задачу мы намерены решить поэтапно до 2021 года», — заверил коллег министр.

Межу тем губернатор области Анатолий Артамонов, заявил, что следует активнее использовать для создания групп пребывания детей — пустующие административные здания оборонно-промышленного комплекса предприятий, имеющих выходы на городские улицы.

«Многие из них находятся в городской черте, не в промышленной зоне, площади там большие. Люди приехали на работу, заодно детишек с собой привезли. Удобно!», — сказал Артамонов.

В частности, глава региона предложил использовать административно-хозяйственные комплексы калужских предприятий: КЭМЗ, КЗТА, КАДВИ, которые выходят двором на улицу и не соприкасаются с промышленной зоной.

«Если же сделать детские сады там мешает юридический адрес, из-за которого здание технически находится в промзоне, то его всегда можно поменять», — считает калужский губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области ключевым итогом реализации Национального проекта «Образование» станет формирование комфортного образовательного пространства и создание инфраструктуры, необходимой для поддержки развития детей. Региональная составляющая Национального проекта «Образование» включает восемь направлений: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Социальная активность» и «Социальные лифты». Вклад региона в общие задачи нацпроекта «Образование» в областном Минобразовании считают значительным.

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