Сальвини попросил бизнесменов не митинговать, а дать правительству работать

Рим, , 19:02 — REGNUM Руководителям бизнес-ассоциации и объединений промышленников Италии следует не собирать предпринимателей на митинги, а дать правительству время поработать, заявил во вторник, 4 декабря, вице-премьер Маттео Сальвини, передает Il Giornale.

Ранее около трех тысяч предпринимателей собрались на «митинг» в Турине, подвергли критике некоторые решения правительства и попросили уделять больше внимания промышленности, отметив, что рост экономики страны замедляется.

Главы бизнес-ассоциаций и объединений промышленников «помалкивали» при предыдущих правительствах, решения которых «уничтожали» национальную промышленность, нынешнему правительству нужно время, чтобы исправить ситуацию, отметил Сальвини.