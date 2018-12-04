Киев решил обновить теплосети за счет международных «партнеров»

Киев, , 19:03 — REGNUM В середине декабря администрация Киева подпишет меморандум по развитию теплоэнергетического комплекса украинской столицы с агентством США по международному развитию (USAID), Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Международной финансовой корпорацией, заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает 4 декабря УНИАН.

По его словам, деньги на обновление теплосетей Киева предоставят ЕБРР и Международная финансовая корпорация. Средства пойдут на обновление теплосетей, на реорганизацию коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго», на создание наблюдательного совета в предприятии.

Напомним, ранее на тепловом коллекторе в Киеве произошел прорыв, без отопления остались порядка 750 зданий, в том числе десятки больниц, поликлиник, школ и детских садов.

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