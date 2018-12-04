Бесправие наёмных работников провоцирует в РФ массовые невыплаты зарплат

Москва, , 18:38 — REGNUM Большинство наёмных работников в РФ в случае невыплаты им заработной платы предпочитают переждать это неблагоприятное время, но сохранить рабочее место, вместо того чтобы судиться с работодателем и добиваться соблюдения их трудовых прав. Об этом 4 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил экономический аналитик Института глобализации и социальных движения Даниил Григорьев, комментируя новость о том, что в РФ на начало ноября работодатели имели задолженность по заработной плате перед 46,7 тыс. сотрудников.

«Здесь следует выделить три причины происходящего, — сказал Григорьев. — Во-первых, очевидно, что если не выплачиваются зарплаты, это значит, что есть проблемы с менеджментом либо на самом предприятии, либо внутри отрасли. Что-то замедляет оборот средств, вызывает кассовые разрывы, из-за чего не получается вовремя закрыть обязательства. Во-вторых, играет свою роль незащищённость российских работников. В РФ очень сложны процедуры объявления забастовки и достаточно сложная процедура подачи иска к работодателю в связи с невыплатой заработной платы».

Из-за этого работник, как полагает Григорьев, оказывается в заведомо бесправном положении.

«У нас, как известно, очень высокие сроки поиска нового места работы, — заметил он. — И поэтому работники рационально решают, что лучше переждать неблагоприятное время, но сохранить рабочее место и последующие выплаты. В-третьих, несмотря на все заверения о техническом развитии, прорыве и т. д., российские предприятия делают ставку на не очень квалифицированную рабочую силу. Если вы делаете ставку на постоянно повышающих свою квалификацию высококонкурентных работников, то они не будут терпеть невыплаты зарплат и просто уйдут на другое предприятие, где таких проблем не будет. Если же вы делаете ставку на не очень квалифицированную рабочую силу, то вы двигаетесь в противоположном направлении от всякой цифровизации, автоматизации и прочих целей, анонсированных правительством РФ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Роструда в России на начало ноября работодатели имели задолженность по заработной плате перед 46,7 тыс. сотрудников. Почти половина из них (47%) — работники обрабатывающих производств, 20% — строительства.

Суммарная задолженность по заработной плате в стране по состоянию на начало ноября составила 3,209 млрд рублей.

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