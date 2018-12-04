Парк Победы в Севастополе попробует достроить подрядчик из Москвы

Севастополь, , 17:58 — REGNUM Московская компания «Ривьера» станет третьим генеральным подрядчиком реконструкции парка Победы в Севастополе. Соответствующие данные опубликованы на сайте госзакупок.

«Комиссия рассмотрела заявки участников на предмет соответствия требованиям, установленным в извещении о проведении запроса предложений, а также требованиям федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и признала единственную заявку соответствующей требованиям», — отмечается в итоговом протоколе.

Услуги данной компании, которая согласно контракту должна закончить работу не позднее 3 мая 2019 года, будут стоить 801 миллион рублей. Деньги выделены в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Севастополя заявил, что с компанией «Глассок-Крым», реконструирующей парк Победы, расторгнут контракт, поскольку она не справилась с поставленными задачами. До неё реконструкцию стоимостью более одного миллиарда рублей выполняло ООО «Рабочий-1», с которым также расторгли контракт из-за срыва сроков выполнения работ.

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