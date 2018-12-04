В Калининградской области заработал круглогодичный агрокомплекс

Калининград, , 17:36 — REGNUM В Гвардейском городском округе введён в эксплуатацию новый высокотехнологичный тепличный комплекс площадью 3,3 гектара, сообщила сегодня, 4 декабря, пресс-служба регионального правительства. Он стал новым объектом одного из крупнейших производителей овощей и картофеля в регионе «Орбита-Агро».

В комплексе будут выращивать томаты, огурцы, зелёные культуры. Планируется, что оборот составит 900 тонн овощной продукции в год. Всего площадь закрытого грунта в области в 2018 году составила 24,4 гектара, а на 26 ноября собрано 2 632 тонны овощей закрытого грунта. Это на 13% выше прошлогоднего показателя.

В целом хозяйствах всех категорий планируется собрать 125 тысяч тонн, что полностью обеспечивает потребности внутреннего рынка области, отмечает пресс-служба регионального правительства.