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В Калининградской области заработал круглогодичный агрокомплекс

Экономика

Площадь нового комплекса 3,3 гектара

Калининград, 4 декабря 2018, 17:36 — REGNUM  В Гвардейском городском округе введён в эксплуатацию новый высокотехнологичный тепличный комплекс площадью 3,3 гектара, сообщила сегодня, 4 декабря, пресс-служба регионального правительства. Он стал новым объектом одного из крупнейших производителей овощей и картофеля в регионе «Орбита-Агро».

В комплексе будут выращивать томаты, огурцы, зелёные культуры. Планируется, что оборот составит 900 тонн овощной продукции в год. Всего площадь закрытого грунта в области в 2018 году составила 24,4 гектара, а на 26 ноября собрано 2 632 тонны овощей закрытого грунта. Это на 13% выше прошлогоднего показателя.

В целом хозяйствах всех категорий планируется собрать 125 тысяч тонн, что полностью обеспечивает потребности внутреннего рынка области, отмечает пресс-служба регионального правительства.

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Сельское хозяйство
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