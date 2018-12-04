Эксперт: из-за нелегального трудоустройства Украина теряет $6 млрд в год

Киев, , 17:16 — REGNUM Неофициальное трудоустройство граждан лишает Украину ежегодно $6 млрд дохода, заявила заместитель исполнительного директора «Центра экономической стратегии» Мария Репко, сообщает 4 декабря УНИАН.

По ее словам, около 30% трудоспособных граждан Украины работают частично неофициально, и порядка 23% жителей работают полностью без официального трудоустройства. Поскольку, получая зарплату в конверте, граждане не платят никаких взносов и налогов, это приводит к тому, что государство недополучает ежегодно $6 млрд.

Напомним, по словам исполняющего обязанности заместителя главы налоговой службы Украины Евгения Бамбизова, 8 из 26 млн работающих граждан получают «черную» зарплату полностью или частично.

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