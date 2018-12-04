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В Калининградской области в 2019 году ждут вновь рекордный урожай

Экономика

Площадь сева озимых в 2,6 раза выше прошлогоднего уровня

В Калининградской области в 2019 году ждут вновь рекордный урожай
Михаил Соловьев. Повышение урожайности — главная задача в земледелии. Получай, страна родная, наш обильный урожай! 1953

Калининград, 4 декабря 2018, 17:06 — REGNUM  В Калининградской области рассчитывают на новые рекордные показатели урожая в 2019 году. Об этом сегодня, 4 декабря, рассказала региональный министр сельского хозяйства Наталья Шевцова, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По её информации, под урожай 2019 года посеяно 116 тыс. гектаров озимых культур, а площадь сева в 2,6 раз превысила уровень прошлого года. «Озимый сев, проведенный в оптимальные сроки и запланированных объемах, является основой урожая зерна и рапса 2019 года. Надеюсь, что в следующем году при благоприятных погодных условиях мы сможем не только повторить рекорд 2015 года, но и превзойти его. По крайней мере, хорошая основа для этого заложена», — подчеркнула Наталья Шевцова.

В пресс-службе областного правительства подчёркивают, что по итогам 2015 года Калининградская область демонстрировала один из лучших в России показателей уборочной кампании. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур достигал 554 тысяч тонн в весе после доработки. Это рекордный урожай за всю историю области. Затем показатели несколько снижались, хоть и находились в целом на высоком уровне. Снижение связывают с погодными условиями.

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