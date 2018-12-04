Конфискация имущества – это не бизнес: эксперт об отчете Счётной палаты

Санкт-Петербург, , 17:06 — REGNUM Конфискация имущества — это не бизнес, а мера воздействия на нарушителей, и подходить к ситуации с чисто экономической точки зрения нелогично, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 4 декабря, глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский, комментируя отчет Счётной палаты об «убыточности» конфискации имущества в России.

Как сообщалось ранее, аудиторы Счётной палаты заявили, что Росимущество тратит на хранение конфискованного имущества больше, чем получает от его продажи: в 2017 году расходы составили 222 млн рублей, доходы — 180 млн рублей. На продажу выставляется менее 1% изъятого имущества, предпродажная подготовка имущества необоснованно длительная, а правовая база небезупречна, отметили аудиторы.

«Я не совсем согласен с постановкой задачи. Конфискация имущества — это не бизнес, а мера воздействия на нарушителей закона. Это совершенно другая задача. Давайте еще посчитаем, сколько государство тратит деньги на содержание заключенных в тюрьмах, и аналогичным образом придем к выводу, что это невыгодно.

А еще можно посчитать, сколько средств потратила Счетная палата на то, чтобы прийти к своему выводу. Не ко всем вещам нужно подходить с экономической точки зрения.

С другой стороны, если уж говорить о получении прибыли, государству было бы логично передать в частные руки функцию реализации конфискованного имущества. На рынке нашлось бы много компаний, которые захотели бы этим заниматься. От государства потребовалось бы только обеспечить прозрачность процедуры отбора этих компаний, а в дальнейшем контролировать ситуацию и получать проценты», — отметил Батушанский.