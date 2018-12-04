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«УкрАВТО»: крах автомобилестроения на Украине неизбежен

Экономика

Власти не делают ничего, чтобы поддержать украинское автомобилестроение

«УкрАВТО»: крах автомобилестроения на Украине неизбежен
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украинский автопром

Киев, 4 декабря 2018, 17:07 — REGNUM  Крах автомобилестроительных предприятий на Украине неизбежен, заявил заместитель главы «УкрАВТО» по производству Олег Папашев, сообщает 4 декабря УНИАН.

По его словам, несмотря на все попытки «УкрАВТО» и «Запорожского автомобилестроительного завода» (ЗАЗ) сохранить данную отрасль в стране, это невозможно в условиях, когда власть работает на увеличение импорта автомобилей, а не развитие собственного производства.

Папашев отметил, что «УкрАВТО» неоднократно обращалось к властям с просьбой принять меры для возрождения отрасли, но безуспешно. И это при том, что ЗАЗ готов по-прежнему производить современные автомобили, имеет специалистов и оборудование.

Напомним, за 10 последних лет производство автомобилей на Украине сократилось в 90 раз.

Читайте ранее в этом сюжете: Катастрофа автопрома Украины: за десять лет производство упало в 90 раз

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