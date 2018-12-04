Минфин предлагает послабления для экспортёров с валютной выручкой в рублях

Москва, , 16:54 — REGNUM Российские компании-экспортеры, которые просрочили репатриацию валютной выручки, но при этом ожидают ее в рублях, получат дополнительное смягчение в виде снижения штрафа за нарушение валютного законодательства. Такие поправки будут внесены в законопроект о смягчении наказания за просрочку репатриации валютной выручки ко второму чтению, заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, передаёт корреспондент ИА REGNUM 4 декабря.

«Поправки ко второму чтению будут предполагать в том числе дополнительные послабления для экспортеров в случаях, если контракт предполагает поступление валютной выручки в рублях», — отметил Моисеев.

Перед этим комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал депутатам Госдумы принять в первом чтении правительственный законопроект о смягчение ответственности бизнеса за нарушение валютного законодательства. Речь идет о нарушении сроков поступления валютной выручки на счет в уполномоченном банке.

Сегодня российские компании-экспортеры нередко вынуждены платить штраф за задержку репатриации валютной выручки, однако, как отмечают в правительстве, это часто связано с тем, что зарубежные контрагенты задерживают перечисления российским предприятиям по контрактам. При этом штраф может достигать до 100% от объема валютной выручки. Законопроект предлагает снизить размер штрафа до 30% от объема выручки, а сам срок репатриации увеличить на 30 дней. Соответствующие поправки появятся в Кодексе РФ об административных правонарушениях.

Такие нововведения позволят снизить административное давление на бизнес, уверены в правительстве. В некоторых случаях размер штрафа может достигать и 5%, однако критерии этого правительство дополнительно проработает ко второму чтению документа, отметил Моисеев.