Участок федеральной трассы А-134 на выезде из Воронежа открыт после ремонта

Воронеж, , 16:23 — REGNUM Участок федеральной автодороги А-134 на выезде из Воронежа торжественно открыт 4 декабря после капитального ремонта. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. Заместитель губернатора — первый заместитель председателя правительства Воронежской области Виталий Шабалатов, выступая на церемонии открытия, отметил, что для Воронежской области это — ключевая магистраль, которая связывает Москву с южными регионами.

«Для Воронежской области дорога имеет существенное значение. Она была построена в 1960 году, соответственно, и рассчитана была на пропускную способность того времени. Сегодня количество транспорта заметно выросло, и направление это востребовано. Теперь пропускная способность позволяет транспорту двигаться без пробок, поэтому комфорт и качество движения совсем другие», — сказал Виталий Шабалатов, отметив, что весной планируется рассмотреть вопрос благоустройства разделительной полосы для украшения въезда в город.

Работы по капитальному ремонту воронежского участка трассы А-134 в московском направлении (протяженность участка — 12,585 км) начались в октябре 2017 года, завершился ремонт в ноябре 2018 года. Теперь участок имеет по три основных полосы движения в оба направления, а также переходно-скоростные полосы. После завершения ремонта пропускная способность одного направления автодороги увеличилась с 2 тыс. 980 автомобилей в час до 5 тыс. 205 автомобилей. Также на участке отремонтировано девять остановок, установлены шумозащитные экраны общей протяженностью 1 558,5 м, уложено цветное покрытие противоскольжения площадью 814 кв.м.