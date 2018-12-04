На Северном Кавказе осуждены за хищение энергоресурсов 120 человек

Владикавказ, , 16:10 — REGNUM В Северо-Кавказском федеральном округе за восемь месяцев 2018 года было возбуждено 528 уголовных дел по фактам хищений в топливно-энергетическом комплексе. Об этом 4 декабря заявил в ходе межведомственного совещания во Владикавказе заместитель генерального прокурора РФ Иван Сыдорук.

По его словам, в суды направлено 223 уголовных дела в сфере ТЭК, вынесены обвинительные приговоры в отношении 120 человек. Всего в 2018 году было установлено 7,7 тыс. нарушений законодательства в топливно-энергетическом комплексе.

Так, по словам Сыдорука, прокурорами в связи с незаконностью отменено каждое третье принятое решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Таким образом было выявлено 46 укрытых преступлений.

Как было отмечено в ходе совещания, на Северном Кавказе все еще остается низким уровень платежной дисциплины. Допускаются значительные потери газа и электроэнергии и недостаточный уровень организации проведения проверок в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Происходит также необоснованный рост платежей из-за непродуманных тарифных решений.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября президент РФ Владимир Путин дал поручение главе правительства Дмитрию Медведеву и генпрокурору РФ Юрию Чайке принять незамедлительные меры по выявлению и пресечению хищений газа, нефти и нефтепродуктов, несанкционированного подключения к распределительным сетям и незаконного оборота нефтепродуктов на территории Дагестана. Генеральная прокуратура назначила проведение проверки в сфере топливно-энергетического комплекса республики.

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В начале октября 2018 года министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев сообщил, что по итогам первого полугодия задолженность округа за электроэнергию составила 27,5 млрд рублей, за газ — 96,5 млрд рублей. У этой проблемы есть две причины — изношенность инфраструктуры и хищение энергоресурсов, отметил министр.

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