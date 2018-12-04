Экономист: Украина теряет почти $400 млн от нелегальных промыслов

Киев, , 16:11 — REGNUM Украина теряет как минимум $400 млн в год от незаконной добычи янтаря, вырубки леса и игорного бизнеса, заявила заместитель исполнительного директора «Центра экономической стратегии» Мария Репко, сообщает 4 декабря УНИАН.

По ее словам, от игорного бизнеса Украина могла бы получать ежегодно до $350 млн. Нелегальная добыча янтаря в стране составляет от 70 до 350 т ежегодно, тогда как официально добывается всего лишь 2,5 т, то есть в 28−140 раз меньше. Также нелегально на Украине вырубают ежегодно 1,2 млн кубометров леса.

Напомним, нелегальная добыча янтаря на Украине настолько хорошо развита, что полиция просто физически неспособна остановить преступников, которые часто превосходят полицейские патрули численностью.

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