Радев: ЕС поможет Болгарии, если не будет мешать поставкам российского газа

София, , 16:06 — REGNUM Президент Болгарии Румен Радев призвал Европейский союз не создавать препятствий для поставок российского газа в республику, как это было с проектом газопровода «Южный поток». Соответствующее заявление он сделал во время Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP24) в Катовице.

В ходе выступления президент Болгарии подчеркнул необходимость приверженности всех стран решению проблемы глобального изменения климата и созданию возможностей для снижения выбросов углерода, но при этом отметил, что предпринимаемые меры должны учитывать уровень конкурентоспособности национальных энергетических систем и перспективы их развития.

«Когда говорим о чистой энергии, давайте не забывать, что нам важно иметь надёжную и предсказуемую энергию. В этом смысле Европа может нам очень помочь, если не будет мешать, как это было в прошлом, поставкам российского газа как в Болгарию, так и для самого Европейского союза», — приводит слова Румена Радева агентство БГНЕС.

Президент Болгарии напомнил о своём предложении, озвученном на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в мае 2018 года, о прямых поставках российского газа в республику через Чёрное море. Тогда Радев заявил, что так называемый «Болгарский поток» будет выгодным не только для Болгарии, но и для стран Евросоюза в целом, и отметил, что «такой подход диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности».

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, комментируя на днях информацию о том, что вторая нитка «Турецкого потока» проследует через Болгарию, заявил, что София на сегодняшний день выполнила все свои обязательства, необходимая работа проделана министерством энергетики и «Булгартрансгазом». Теперь, по его словам, окончательное разрешение должен дать государственный регулятор, и ожидается, что это будет сделано в декабре.

Строительство второй ветки «Турецкого потока» через Болгарию должно осуществляться одновременно со строительством газопровода-интерконнектора с Грецией с целью обеспечения большего числа источников природного газа и диверсификации поставок, заявил также Борисов. Он отметил, что в интересах Софии ускорить строительство интерконнектора с Грецией, и выразил надежду, что работы будут начаты в первые месяцы 2019 года.

«Это не только болгарский интерес, позади нас ждут Сербия, Венгрия, Австрия. Но поскольку мы первые и находимся на входе, мы должны сделать больше всех», — сказал болгарский премьер.

В конце ноября, напомним, Газпром официально подтвердил интерес к транзиту газа через болгарскую территорию. В компании также выразили немерение принять участие в процедуре бронирования мощностей в рамках реализуемого «Булгартрансгазом» проекта по расширению национальной газотранспортной сети Болгарии на участке от болгаро-турецкой до болгаро-сербской границы.

Тогда же депутаты Народного собрания Болгарии одобрили внесение изменений в энергетическую стратегию страны до 2020 года, предусматривающих строительство необходимой инфраструктуры для продления второй ветки «Турецкого потока» до Сербии. На реализацию проекта предусмотрено выделение 2,8 млрд левов (свыше 1,4 млрд евро).

Читайте также:

Газпром рассмотрит условия для «Турецкого потока» на территории Болгарии

Болгария готова присоединиться к проекту «Турецкий поток»