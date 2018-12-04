Китайские и швейцарские компании интересуются аэропортом «Сиверский»

Гатчина, Ленинградская область, , 16:13 — REGNUM Проект аэропорта «Сиверский» в Ленинградской области будет ориентирован на карго-грузы и частную авиацию, но власти Ленобласти не отказываются от идеи создания базы для бюджетных перевозчиков. Об этом сообщил журналистам губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Во вторник, 4 декабря, Дрозденко встретился со своими заместителями, чтобы обсудить дорожную карту по созданию аэропорта в Гатчинском районе. Уже через 9 месяцев чиновники должны выйти на начало реализации проекта.

Губернатор подчеркнул, что в первую очередь «Сиверский» будет разрабатываться как карго-аэропорт. «Мы живем в настолько динамичном мире, что сегодня во главу угла ставят не только стоимость, но и скорость перевозок. Ничего быстрее авиаперевозок нет», — сказал Дрозденко.

Он указал на опыт Финляндии и прибалтийских стран, которым не нужен большой объем грузов, но у них активно развиваются транзитные карго-аэропорты.

Дрозденко отметил, что основными требованиями для такого рода аэропортов является закрытая зона, ангары для хранения грузов, надежная взлетная полоса и система управления полетами. «Это достаточно дешевые инвестиции при наличии взлетной полосы, которая в «Сиверском» способна принимать тяжелые самолеты», — сказал губернатор Ленобласти.

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По словам главы Ленобласти, сейчас всё больше компаний интересуются этим проектом. Ранее в качестве потенциальных инвесторов он называл лишь российскую компанию «Евросиб», сотрудничество с ней продолжается. «Но и российские, и зарубежные компании на нас выходят, и из Швейцарии, и из Китая. Все понимают, что грузоперевозки являются самым быстрорастущим рынком в сфере авиаперевозок», — сказал Дрозденко.

Вторым этапом развития проекта аэропорта «Сиверский» должно стать оказание услуг частной авиации с появлением стоянки для бизнес-джетов и комфортных условий для их владельцев. Третьим этапом, как надеется Дрозденко, все же будет создание базы для бюджетных авиакомпаний.

«Третье направление, о котором мы пока говорим осторожно, так как понимаем, что здесь последнее слово будет за Минтрансом, — это создание упрощенного аэропорта для лоукостеров. Мы понимаем прекрасно, какие у нас есть преимущества», — сказал Дрозденко.

Среди таких преимуществ он назвал наличие железной дороги, сейчас Ленобласть ведет переговоры с РЖД о запуске скоростного поезда «Ласточка» из Петербурга до Сиверской. Кроме того, в этом районе несложно будет обеспечить заправочную базу для джетов, а Сиверская дорога попала в национальный проект «Дороги России», что позволит обеспечить там хороший подъездной путь.

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Как сообщало ИА REGNUM, Санкт-Петербург продолжит настаивать на создании терминала для бюджетных авиакомпаний на площадке «Пулково-2». Ранее на федеральном уровне было решено, что вблизи аэропорта «Пулково» не будет создаваться новых пассажирских аэропортов. Власти Ленобласти критиковали сохранение этого правила.

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