ФАС заподозрила сговор на рынке школьного питания в Пскове

Псков, , 15:55 — REGNUM В Пскове 14 декабря будет рассматриваться дело в отношении четырёх компаний, которые подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения на рынке питания в школах города Пскова. Как сообщили ИА REGNUM в управлении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по Псковской области, которое возбудило дело, речь идёт о компаниях ООО «Комплекс-Плюс», ООО «Сервис-Комплекс», ООО «Здоровое питание», ООО «Регион-Плюс».

Ранее в отношении всех четырёх фирм были проведены проверки совместно с управлением экономической безопасности регионального управления МВД.

«В ходе проверки установлено, что из года в год конкурсы на право оказания услуг по питанию в школах города выигрывают одни и те же компании. Кроме того, у всех четырёх компаний есть определённая антиконкурентная модель поведения. Снижения начальной (максимальной) цены при таких конкурсах либо нет совсем, либо оно совершенно незначительное», — пояснили в региональном управлении ФАС.

По словам руководителя управления Ольги Милонаец, в ходе рассмотрения дела в ведомстве намерены выяснить, каким образом формировались цены на закупки и почему в некоторых школах оплата за питание производилась на карты физических лиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Воронеже региональное управление антимонопольной службы раскрыло факт сговора фирм, участвовавших в торгах на право поставки питания в школы города в 2017 году на общую сумму в 280 млн рублей.