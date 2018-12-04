Путин поручил тверскому губернатору разобраться с долгами по зарплатам

Москва, , 15:48 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Тверской области Игорю Рудене решить вопрос с долгами по заработной плате в регионе. Как сообщила пресс-служба Кремля, разговор президента и главы региона состоялся 4 декабря в Ново-Огарево.

Игорь Руденя отчитался перед президентом по финансовой ситуации в Тверской области.

«Наше тверское областное Законодательное собрание приняло в первом чтении бюджет на период 2019—2021 годов. Доходная часть у нас получается более чем на пять миллиардов рублей. У нас бюджет по 2018 году был порядка 56 миллиардов, и на следующий год у нас будет расходная часть более 59 миллиардов. Мы снизили свой долг, снизили его по коммерческим кредитам. Снижение дошло до уровня 56% по структуре внутреннего долга. В период с 2016 года, как вы направили меня на работу в Тверскую область, по сегодняшний день мы отдали уже практически три миллиарда рублей долга коммерческим организациям и банкам», — рассказал Руденя.

Владимир Путин обратил внимание на существенный рост показателя среднемесячной номинальной начисленной заработной платы: за девять месяцев он составил 110,3%. Игорь Руденя отметил, что область выполняет все указы главы государства в части увеличения минимального размера заработной платы. На 2019 год в бюджет региона заложен рост заработной платы в бюджетной сфере не менее 4,2%.

Отвечая на вопрос президента об уровне задолженности по заработной плате в регионе, губернатор отметил, что на данный момент этот показатель самый низкий за последнее время — около 60 млн рублей. При этом, подчеркнул губернатор, речь идет о долгах перед работниками предприятий уже обанкроченных либо неработающих.

Владимир Путин отметил, что речь идёт не только о тех предприятиях, которые обанкротились, но и о действующих, поручив губернатору проверить и «поработать» с собственниками. Глава региона ответил, что долги по зарплате — предмет особого контроля властей.

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