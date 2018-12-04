В Подмосковье принят бюджет региона на 2019-2021 годы

Красногорск, , 15:48 — REGNUM Доходы Московской области в 2019 году составят 536,6 млрд рублей. Трёхлетний проект бюджета региона принят в третьем и окончательном чтении на заседании Мособлдумы 4 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На 2020 год доходы ожидаются в размере 584 млрд рублей, на 2021 год — 637,2 млрд рублей.

Расходы региона на ближайшие три года запланированы на уровне 587,2 млрд рублей на 2019 год, 639,8 млрд рублей на 2020 год и 683,1 млрд рублей на 2021 год.

«Проект бюджета сформирован с учётом 10% предельного планового дефицита. Ежегодный прирост доходов планируется на уровне 9,5−10%», — заявил министр экономики и финансов Московской области Михаил Ан.

Он отметил, что доходы бюджета сформированы с учётом изменений федерального законодательства, в соответствии с которым уточняется льгота по налогу на движимое имущество. Обнуление данного налога происходит с 1 января 2019 года, за счёт чего выпадающие доходы составят 11,9 млрд рублей в 2020 и 2021 годах, а также с учётом трёх кварталов 8,9 млрд на 2019 год.