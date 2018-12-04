Внешний фон складывается для рубля благоприятно

Москва, , 15:48 — REGNUM На начало торгов 4 декабря внешний фон складывается для рубля довольно благоприятно. Нефть продолжает укрепляться, уже превысила максимум вчерашнего дня и продолжает рост. Следующая цель в рамках коррекционного движения по марке Brent — отметка $64 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«При этом дорогая нефть вряд ли позволит медвежьим тенденциям на отечественном валютном рынке развиться сегодня. На этом фоне валютная пара доллар/рубль может попытаться вновь уйти ниже отметки 66, однако до поддержки 65 вряд ли удастся сегодня дойти», — считает эксперт.

Среднесрочно, если не произойдет резкого ухудшения внешнего фона, не произойдет очередной провокации или другого не желательного события, пара доллар/рубль имеет шанс продолжить снижение, но потенциал его очень ограничен.

«До конца 2018 года пара доллар/рубль может уйти ниже сильного уровня поддержки 64,70 в район 64−63,50. Пока это предел при текущих фундаментальных факторах», — полагает Капустянский.

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